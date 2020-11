PRIMA PAGINA – Corriere dello Sport: “Così Diego ha deciso di andarsene”

La prima pagina del Corriere dello Sport apre con il taglio alto dedicato a Diego Armando Maradona, e l’intervista con Stefano Ceci: da circa vent’anni suo agente. “E’ crollato di schianto, divorato dallo stress. Adesso si scanneranno per dividersi l’eredità” così si legge nella parte alta del Corriere. In primo piano spazio dedicato all‘Inter e alla vittoria per 3-0 al Mapei stadium contro il Sassuolo, e alla Juventus che non va oltre l’1-1 contro il Benevento. Nel taglio basso occhi puntati sul Milan che senza Ibrahimovic dovrà affrontare la nuova Fiorentina di Prandelli.