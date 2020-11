Pagelle MN – Il Napoli torna alla vittoria in casa, anche in Serie A !

Il Napoli domina la Roma! Gli azzurri vincono per 4 a 0 contro i giallorossi. Queste le pagelle della redazione MondoNapoli:

Meret 6 : Poco impegnato quest’oggi, infonde comunque la sua sicurezza alla difesa

Rui 6.5, svolge ottimamente il suo compito in copertura e fornisce il giusto apporto alla fase offensiva

Koulibaly 7, funge da ombra su Dzeko, lasciandogli di fatto pochissimo spazio, grazie alla collaborazione di Manolas

Manolas 7.5, interpreta ottimamente il match, anticipando anche le possibili mosse, dei suoi ex compagni di squadra

Di Lorenzo 6.5, completa la difesa , non lasciandosi sfuggire nulla, concedendo di fatto poco agli avversari

Ruiz 7, oltre a far regnare l’equilibrio in mezzo al campo, toglie ogni speranza ai suoi avversari, mettendo a segno la rete del due a zero

Demme 7, in cabina di regia, sbaglia poco, appare un po’ stanco nella seconda frazione, per questo il mister ha pensato di concedergli del riposo

Zielinski 7, Piotr sta tornando in forma! Le sue incursioni sono devastanti come un tempo

Mertens 6.5, sempre presente in zona offensiva, ottimo anche da “opportunista”, dopo la conclusione, a ribadirla in porta

Lozano 6.5, è sembrato il più in ombra tra gli attaccanti, più funzionale alla difesa, rispetto che in attacco (dal 67′ Politano 7, mette a segno una rete magistrale, dribblando quattro avversari ed il portiere, di fatto, dando il colpo di grazia alla squadra avversaria)

Insigne 7.5, pennellata fantastica all’incrocio dei pali, che parte dal suo calcio di punizione. Trascina la squadra in un match complicato, in una giornata particolare

Gattuso 7.5, Gestita ottimamente la situazione con la squadra, data una settimana difficile, dove gli azzurri venivano dall’impegno infrasettimanale, in Europa League.

Elmas (77′), Petagna (84′), Lobotka (84′): 6, entrano in campo e danno il proprio contributo alla squadra!