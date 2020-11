Francesco Moriero, ex calciatore ed attualmente allenatore, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb della ghra tra Napoli e Roma di questa sera:

“Mi aspetto una partita aperta a tutti e tre i risultati visto che sono due squadre che stanno bene ed esprimono un ottimo calcio, il cammino della Roma è incredibile fino a questo momento, fa gol gioca e si diverte; il Napoli è anche una squadra piena di qualità, è vero che ha perso con il Milan ma ci sta, è una formazione bene organizzata e può fare risultato ovunque. Gattuso è riuscito a dare un’anima a questa squadra facendola esprimere sempre al massimo, Ringhio sta facendo un grandissimo lavoro sia mentale che tecnico tattico. Per quanto riguarda Maradona, lui è e sarà sempre il calcio, è stato l’idolo di tutti noi amanti di questo sport, ci ha fatto innamorare ancora di più , quello che lui faceva con il pallone era da extraterrestre. Era un Dio del calcio, io ho avuto la fortuna di incontrarlo da avversario e ricordo ancora un Lecce-Napoli di Coppa Italia. Ricordo soprattutto una cosa: mentre eravamo nel sottopassaggio lo guardavo con ammirazione, e dopo la partita Barbas mi presentò a lui e ricordo che mi diede uno schiaffetto dicendomi ‘tu sei bravo, continua così’. Avevo 18/19 anni e quel gesto non lo dimenticherò mai. Questo è un campionato particolare, squadre come Inter e juve chi per un motivo o per un’altro stanno faticando e quindi per il momento vedo un campionato equilibrato. Un po’ per i problemi legati al COVID 19 e un po’ per le partite troppo ravvicinate, credo che Milan, Roma, Napoli – e ci metto anche il Sassuolo che esprime un bellissimo calcio – per citarne alcune possono giocarsi le loro carte”.