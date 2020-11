Il mondo del calcio è in crisi: le grandi società continuano ad avere dei ricavi praticamente vicini allo o, per via dell’assenza del pubblico negli stadi e per via del mancato pagamento degli sponsor, anche loro in grande difficoltà.

I bilanci sono in perdita, in forte perdita: inoltre, si aggiunge anche l’obbligo delle società di pagare gli stipendi di settembre entro e non oltre il primo dicembre, altrimenti si rischiano dei punti di penalizzazione. Ma, forse, in fondo al tunnel si vede una luce.

Infatti, il Governo ha deciso di rinviare la scadenza del pagamento delle tasse di ben quattro mesi, su proposta del Pd; questo rinvio è un toccasana per i club, che stanno trattando anche con l’AIC per la riduzione e lo spostamento dei pagamenti.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, Marotta, l’amministratore delegato dell’Inter, avrebbe lanciato la proposta di eliminare e liberalizzare i tempi ed eliminare le scadenze per i pagamenti. Questa proposta sembra convincere molto sia i club sia i calciatori, dunque potrebbe mettere tutti d’accordo.