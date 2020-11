Diego Armando Maradona era una figura di impatto mondiale, quasi planetaria: ed è per questo che alla scomparsa della sua morte, tutti coloro che lo hanno conosciuto, insieme a tifosi ed persone comuni.

Inoltre, adesso che Diego, maledettamente, non c’è più, tutti vogliono suggellare nel tempo le sue azioni, le sue parole, i suoi luoghi. Ecco perché a Napoli si sta pensando di dedicargli lo stadio, una piazza, fare una statua ed anche un museo.

Ma ciò non potrebbe essere fatto solo a Napoli: infatti, anche il sindaco di Castel di Piano vuole dedicare una via a Maradona. Castel di Piano è un paesino nei pressi di Grosseto, in Toscana, dunque non sembra avere nulla a che fare con Maradona.

Ma c’è una particolarità: nel 1984, il primo anno di Maradona a Napoli, la squadra azzurra andò in ritiro in Toscana e la prima amichevole fu fatta contro il Castel di Piano, partita in cui Maradona realizzò un poker con un goal in rovesciata.

Ebbene, come riporta il Corriere Fiorentino, oggi la strada dove sorgeva lo stadio potrebbe essere intitolata al Pibe de Oro.