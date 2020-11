CdS – Napoli ritorno al 4-3-3 la Roma affronta l’emergenza in difesa: le probabili formazioni

Come riportato dal Corriere dello Sport Napoli e Roma potrebbero stravolgere – ma non troppo – i propri equilibri tattici date le diverse assenze che coinvolgono le due infermerie. Se fra le fila degli azzurri mancano giocatori importati quali Osimhen e Hysaj, i giallorossi devono affrontare l’emergenza in difesa con le assenze, pesanti, di Kumbulla e Smalling. Gli azzurri infatti potrebbero ritornare al 4-3-3, con Mertens ad agire da falso nueve; ancora ballottaggio fra i pali con Meret e Ospina e sugli esterni con Lozano e Politano. Qui le due probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Lozano, Mertens, Insigne.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.