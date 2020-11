Cagliari-Spezia, le formazioni ufficiali

La nona giornata di serie A non si ferma. Dopo le due partite di questo pomeriggio finite 2-0, per il Milan contro la Fiorentina, e 1-0, per il Bologna contro il Crotone, la serie A continua con Cagliari-Spezia. La partita molto importante in chiave salvezza vedrà I sardi in piena emergenza Covid giocare contro la sorpresa ligure alle ore 18:00. Di seguito le formazioni ufficiali:

CAGLIARI – Cragno; Zappa, Walukiewicz, Klavan, Carboni; Marin, Rog; Ounas, Joao Pedro, Sottil; Pavoletti.

SPEZIA – Provedel; Ferrer, Terzi, Erlic, Bastoni; Estevez, Ricci, Maggiore; Gyasi, Nzola, Farias.