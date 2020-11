Bonucci: “Testa alta e lavorare duro ogni giorno…”

(ANSA) – TORINO, 29 NOV – “Siamo una squadra che continuerà a combattere, la concentrazione deve rimanere alta”: così Matthijs de Ligt sul proprio profilo Instagram dopo il deludente pareggio della Juventus contro il Benevento. “Testa alta, sappiamo che l’unico modo è lavorare duro ogni giorno” la ricetta di Leonardo Bonucci, tornato a disposizione, ma rimasto in panchina per 90 minuti al Vigorito.

“Non è il risultato che volevamo, ora è il momento di prepararsi per mercoledì e concentrarci per tornare a vincere”, commenta Aaron Ramsey, titolare a Benevento ma non particolarmente ispirato. (ANSA).