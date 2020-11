Durante le ultime telecronache Lele Adani aveva mostrato tutta la sua tristezza e il suo rammarico per la morte di Diego Armando Maradona. Il commentatore di Sky Sport proprio oggi si è recato ai Quartieri Spagnoli per rendere omaggio al Diez (clicca qui per saperne di più), mentre nel seguente video lo vediamo commuoversi in una diretta con Bobo Vieri: