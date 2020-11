Sky – Napoli-Roma, le probabili formazioni: out Osimhen, Gattuso ha scelto il sostituto

Domani sera al San Paolo alle ore 20,45 si affronteranno Napoli e Roma, match valido per la nona giornata di Serie A. Ancora out Osimhen, Gattuso dovrebbe mandare in campo Zielinski nel ruolo di trequartista alle spalle di Mertens, con Lozano e Insigne sugli esterni. A centrocampo Demme prenderà il posto dello squalificato Bakayoko, affiancato da Fabian Ruiz. Ospiti con qualche assenza in difesa: fuori Smalling per infortunio, al centro della difesa giocherà Cristante. In avanti c’è il rientro dal 1′ di Dzeko dopo essere risultato negativo al Covid-19.

Di seguito le probabili formazioni secondo Sky Sport:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.