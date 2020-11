Roma, Fonseca: “Dzeko sarà titolare. Il Napoli non meritava di perdere alcune partite”

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Roma, sciogliendo subito ogni dubbio su Dzeko e spendendo anche belle parole per la squadra azzurra. Le sue parole:

“Dzeko giocherà, è pronto. Partirà titolare con Pellegrini. Mi aspetto una partita difficile. Il Napoli per me è una delle squadre più forti di questo campionato. Ho visto tutte le loro gare, nelle sconfitte non hanno meritato di perdere. Sono una squadra brava, coraggiosa e in grado di giocare un buon calcio. Questo tipo di partite sono sempre difficili, anche quando giochiamo contro l’ultima del campionato”.