Maradona, Cruciani infierisce: “Sarebbe ancora vivo se fosse stato alla Juve”

“Non ho mai pronunciato la fase del cocainomane, è stato uno sketch radiofonico”, si giustifica così il giornalista Giuseppe Cruciani ai microfondi di Radio24, dopo che nei giorni scorsi gli sono state attribuite le terribili dichiarazioni dopo la morte di Diego. “Lo adoravo come calciatore, non ho mai detto che non si poteva piangere per lui“, ha ammesso indossando anche la maglia numero 10 di Maradona della stagione 1988.

Il giornalista juventino aggiunto alcune parole sulle dichiarazioni di Antonio Cabrini “Se fosse stato alla Juve Maradona sarebbe ancora vivo”, appoggiando la stessa idea: “Non ha detto una stupidaggine, non si può dire col segno di poi ma mi sembra la realtà, non ha giocato nell’ambiente giusto…”.