Al termine del primo tempo tra Benevento e Juventus, l’autore del gol del pareggio per i padroni di casa, Gaetano Letizia, ha parlato così da napoletano della scomparsa di Maradona ai microfoni di Sky Sport:

“Essendo napoletano, dedico il gol a Diego. Dopo di lui non esisterà più nessun numero 10, e penso che questo numero debba essere cancellato dalla storia del calcio, ma non sono nessuno per deciderlo”.