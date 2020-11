Notizia dell’ultim’ora in casa Inter: Brozovic è risultato debolmente positivo al tampone effettuato ieri, non sarà a disposizione per il match di oggi contro il Sassuolo. Il comunicato dell’Inter:

“FC Internazionale Milano comunica che Marcelo Brozovic è risultato debolmente positivo al tampone effettuato ieri dopo quello negativo del giorno precedente. Il giocatore è stato sempre escluso dal gruppo squadra e non sarà a disposizione per la gara di oggi contro il Sassuolo”.