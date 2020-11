Insigne, l’agente: “Lorenzo non voleva accettare la morte di Maradona”

Durante la diretta di Radio Punto Nuovo, è intervenuto Vincenzo Pisacane, attuale agente di Lorenzo Insigne, per parlare del suo assistito e del Napoli. Ecco le sue parole:

“Lorenzo da scugnizzo e da calciatore che inseguiva il sogno di giocare con la maglia numero 10, ha subito parecchio la scomparsa di Diego. Ha un sentimento incredibile nei confronti di Diego e ha dimostrato tutta la sua napoletanità. Con il suo omaggio voleva fare qualcosa per l’uomo che più lo ha segnato.”

Poi ha parlato del momento non brillante degli azzurri: “Se la partita va bene, allora tutti fortissimi, invece se va male, allora sono tutti brocchi. Non funziona così. Giovedì i calciatori erano emozionati, la partita col Rijeka non fa testo. Nel gruppo, dopo la gara con il Milan, c’era la sensazione che era una sconfitta immeritata. Ci sono difficoltà di espressione del gioco, questo sì, ma contro la Roma ci sarà un grande Napoli. Il gioco del Napoli si è visto tante volte nel corso del campionato. Capita che in alcune partite non si veda. Il Rijeka aveva 9 uomini sulla linea difensiva, avevano parcheggiato il pullman lì. Sfido chiunque in quel momento della gara far gol. Ci sono gare dove il Napoli ha fatto vedere un bel calcio. Gattuso, tra lockdown ed altro non ha avuto neppure il tempo di lavorarla come avrebbe voluto“.

Su Gattuso e Insigne: “Non darei tante colpe a Gattuso. È l’allenatore perfetto per il Napoli e cerca sempre di fare bel gioco. Lorenzo ha voglia di far bene. È in ottima forma. Spero che anche Contini possa esordire, se non lo farà parleremo con la società per capire qual è la scelta migliore per il suo futuro. Portiere moderno, bravissimo a giocare con i piedi, molto simile a Luigi Sepe”.