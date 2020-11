Ibrahimovic: “Maradona faceva tutto con il cuore. Quando penso al numero 10…”

Zlatan Ibrahimovic ha lasciato una lunga intervista in esclusiva per Sky Sport, in cui ha parlato anche di Maradona. Ecco le sue parole:

“Sono molto dispiaciuto, Maradona è più del calcio. Ha inventato una cultura per tanti. Ho avuto la fortuna di vederlo dal vivo, parlare con lui, è un simbolo per tutti noi calciatori. Io giudico e ricordo il suo operato in campo, quello che faceva fuori è affar suo, ognuno vive come vuole. Quando pensiamo al numero 10… pensiamo a lui. Lui l’ha fatto diventare un simbolo, perché i giocatori scelgono il 10? Lo fanno per lui. Anche come persona faceva tutto con il cuore, non c’era un altro pensiero dietro, solo il cuore. Per questo tutti lo amano. Il mondo lo ama perché era sempre se stesso. Il calcio moderno di oggi invece vede atleti perfetti, che non devono sbagliare. Per crescere però devi sbagliare. Nessuno in questo mondo è perfetto. Maradona faceva tutto con il cuore, perciò sarà sempre il numero 1″.