Gazzetta – L’Argentina vuole intitolare l’aeroporto di Ezeiza a Diego

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio alla morte di Maradona. Infatti, come riportato dal quotidiano, nelle ultime ore si starebbe pensando ad intitolargli l’aeroporto di Ezeiza. Di seguito l’articolo: “Intanto si discute su come ricordare Maradona. “Penso che l’aeroporto di Ezeiza dovrebbe chiamarsi Maradona – ha detto il primo idolo di Diego, Enrique Bochini –, perché con tutto il rispetto per il ministro Pistarini, quando tu arrivi in Argentina arrivi da Maradona”. Per ora è già garantita la creazione di una statua dentro l’aeroporto. Sarà una delle prime cose che vedranno i turisti che arrivano a Baires. Era anche il sogno che aveva Don Diego, il papà di Maradona. C’è anche il progetto di decretare il 30 ottobre, data di nascita di Maradona, giorno nazionale del calcio”.