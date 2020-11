Gazzetta – Gattuso parla alla squadra: Più voglia e meno lamentele

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio alla situazione Gattuso-squadra in casa Napoli. Di seguito l’articolo: ““Bisogna saper capire le fasi diverse di una gara e poi far la cosa giusta di conseguenza. Non puoi pensare di mettere la partita su un binario ed eseguire il compito” ripete il tecnico ai suoi. Insomma per Gattuso il 4-2-3-1 va sempre bene e chiede ai suoi un’applicazione diverse e soprattutto la capacità di soffrire insieme quando magari l’avversario ti mette in difficoltà. Non sopporta di vedere gente che allarga le braccia per un passaggio sbagliato di un compagno. O la lamentela fine a se stessa, che non fa gruppo e non aiuta la squadra. Il test contro il Rijeka non era proprio probante in questo senso, visto che l’avversario era modesto, e anche falcidiato dalle assenze per Covid. Però qualcosa si è visto. Anche sotto il profilo squisitamente tattico”.