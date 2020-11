L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio alla situazione in casa Napoli. Il quotidiano ha intervistato Benitez, ex allenatore degli azzurri, che ha detto la sua sulla squadra di Gattuso. Di seguito le dichiarazioni dall’intervista della Gazzetta dello Sport: “L’ho visto al Camp Nou, mi è piaciuto. Dicono sia difensivo? La gente non vede la differenza tra una squadra difensiva e una organizzata: se sei bene organizzato sembri più difensivo, ma non è così”.