Benevento-Juventus, le formazioni ufficiali: tanti cambi per Pirlo!

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Benevento-Juventus, match in programma alle ore 18. Non sarà della partita Ronaldo che non è stato convocato da Pirlo, i bianconeri in avanti puntano sulla coppia Dybala-Morata. Padroni di casa, invece, col tridente composto da Improta, Lapadula e Caprari.

Di seguito le scelte dei due allenatori:

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Barba; Hetemaj, Schiattarella,Ionita; Improta, Caprari; Lapadula.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Danilo, De Ligt, Frabotta; Ramsey, Arthur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Morata.