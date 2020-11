Verso Napoli-Roma, l’ultima sconfitta in casa che valse un pezzo di scudetto

Napoli-Roma non è mai stata una partita come le altre e, dallo psicodramma del 3 marzo 2018, sicuramente non potrà mai esserlo.

Gli azzurri domenica sfideranno i giallorossi per la 147esima volta, prima della quale i partenopei hanno vinto 44 volte, pareggiato in 50 occasioni e subito 52 sconfitte.

La S.S.C. Napoli, come al solito, ricorda gli ultimi precedenti tra i due club. Particolare rilievo è posto sull’ultima sconfitta casalinga, quella della stagione 2017/2018, giocata appena dopo un Lazio-Juve che, tra il pubblico del San Paolo, sembrava fosse finito con uno zero a zero, salvo poi essere risolta nel recupero da Paulo Dybala:

Ultima vittoria del Napoli in casa contro la Roma in Serie A:

5 luglio 2020 – Napoli – Roma 2-1

Ultimo pareggio del Napoli in casa contro la Roma in Serie A:

28 ottobre 2018 – Napoli – Roma 1-1

Ultima sconfitta del Napoli in casa contro la Roma in Serie A:

3 marzo 2018 – Napoli – Roma 2-4