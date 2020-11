Ibanez, Smalling, Mancini. Sarebbe questa la difesa titolare della squadra giallorossa ma per domenica c’è un punto di domanda su tutti e tre. In Europa Fonseca ha schierato Spinazzola e Juan Jesus ma contro il Napoli il portoghese spera nel rientro del terzetto titolare. I tre hanno fatto svolto parte del lavoro in gruppo e come detto, Finseca conta di averne due per domenica sera (più Cristante). Mancini ha ancora qualche problema all’adduttore, Ibanez al flessore. Davanti può tornare Edin Dzeko. Sulla destra favorito Karsdorp. In porta ci sarà Mirante. A riferire le ultime in casa Roma è la redazione di Sky Sport.