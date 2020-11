Michel Platini ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport parlando di Diego Armando Maradona:

“So che Diego mi voleva portare al Napoli: infatti avrei indossato la numero 20. Diego il più forte della storia? Non so. Voi giornalisti fate sempre la stessa domanda, ma non sempre è possibile rispondere….Che brutta parola invidiare. Diego aveva tutto: tutti i mezzi tecnici per essere un campione, come il piede sinistro che era favoloso e una rapidità che io purtroppo non ho mai avuto. Non diventi Maradona se non nasci con questi mezzi. Però lui era più un attaccante, una seconda punta, io molto più centrocampista. Eravamo diversi”.