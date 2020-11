Pirlo: “Maradona? Da piccolo provavo a imitare il suo gol”

Andrea Pirlo ha parlato ai microfoni di Juventus TV per presentare la partita contro il Benevento e ha voluto ricordare anche Maradona: “Per noi ragazzi che volevamo giocare a calcio è stato un idolo, Ricordo i mondiali del 1986 e ricordo il suo gol del secolo, contro l’Inghilterra, scartando tutti gli uomini. Da piccolo andavo in giardino e cercavo di replicarlo. Ho avuto la fortuna di conoscerlo e l’ho incontrato più volte. Ho anche una fotoricordo. Benevento? Sarà una gara difficile, quella di Inzaghi è una squadra tosta. Molte partite saranno equilibrate quest’anno, anche perchè, visti i tempi, è difficile recuperare per i giocatori”