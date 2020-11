Il derby del Sud di domenica contro la Roma sarà di certo una gara dal sapore speciale non solo per onorare la memoria di Maradona, ma anche per il campionato azzurro. Ecco di seguito le ultime in casa azzurra riferite da Sky Sport:

“Contro la Roma sicura ci sarà l’assenza di Bakayoko, fermato per un turno dal giudice sportivo dopo il rosso rimediato contro il Milan. Non sarà semplice sostituire il francese, di fatto sempre presente nella formazione di partenza di Gattuso. Se il tecnico azzurro mantenesse in 4-2-3-1 ecco che Demme (in ballottaggio con Lobotka) potrebbe agire al fianco di Fabian Ruiz. Zielinski si candida per il ruolo di trequartista centrale con Lozano e Insigne esterni. Panchina iniziale quindi per Politano. Ottimismo per il recupero di Osimhen, reduce da un problema alla spalla. L’agente del giocatore ha dichiarato che il nigeriano potrebbe tornare dalla panchina già domenica sera”.