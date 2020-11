L’angolo del Fantallenatore – I nostri consigli per la 9a giornata di Serie A

Dopo il turno europeo torna la Serie A e ovviamente anche il Fantacalcio. Oggi, cari fantallenatori, vi daremo i nostri consigli su chi schierare in questa nona giornata.

Tre portieri, cinque difensori, cinque centrocampisti e cinque attaccanti, dai quali poi andremmo a comporre una top 11.

Portieri

Cragno – Cagliari che affronta in casa lo Spezia di Italiano, la neopromossa partita meglio. I sardi hanno sicuramente una marcia in più e Alessio Cragno può portare a casa un ottimo voto.

Gollini – Una pecca dell’Atalanta è quella di subire troppi gol. Ad Anfield ha clamorosamente mantenuto la porta inviolata e Pierluigi Gollini vuole fare il bis contro l’Hellas Verona.

Reina – Nonostante Strakosha sia negativo, le chiavi della porta saranno probabilmente affidate ancora all’esperto Pepe Reina in casa contro l’Udinese. Nonostante l’età sta ancora convincendo e, fino a che giocherà, va schierato.

Difensori

Hickey – Questo ragazzo del 2002 è una vera e propria rivelazione del Bologna, che vuole vincere contro il Crotone dopo una brutta eliminazione dalla Coppa Italia. Fascia sinistra affidata, con molta probabilità, ancora a lui. Sorpresa da schierare.

Manolas – Ci piace anche seguire l’istinto molto spesso, ed è per questo che la gara da ex di Kostas Manolas ci ispira parecchio. Gara difficile contro Edin Dzeko, ma ripeto, attenti all’ex.

Singo – Un Torino che non convince ci regala una sorpresa: si tratta di Singo, l’esterno di centrocampo che a San Siro ha corso parecchio su quella fascia dicendo la sua. Per questa gara contro la Sampdoria gli rinnoviamo la fiducia, chi l’ha acquistato può schierarlo!

Cuadrado – Juventus che deve provare a convincere oltre che vincere a Benevento, con i “senatori” che devono guidare la squadra. Cuadrado è uno di quelli, la sua imprevedibilità può mandare in tilt la difesa dei campani.

Zappa – A Cagliari sta trovando continuità e fiducia, già due assist finora per Zappa. Terzino che ci piace molto viste anche le sue doti offensive, da schierare questa giornata contro lo Spezia.

Centrocampisti

Kucka – Il Parma deve ritrovare la via del gol essendo a secco da un po’: i tiri da fuori e gli inserimenti di Kucka devono essere un’arma in più per la squadra di Liverani, in una partita non facile contro il Genoa.

Sottil – Dopo un inizio non facile, Riccardo Sottil sta iniziando a trovare sempre più feeling con i suoi compagni nell’avventura a Cagliari: pochi giorni fa assist e gol decisivo nel 2-1 contro l’Hellas Verona in Coppa Italia. Il suo ottimo momento può proseguire anche in campionato.

Lazzari – Ha perso un po’ di “magia” quest’anno al fantacalcio essendo listato centrocampista e non più difensore come quando era alla Spal, ma Manuel Lazzari va schierato quasi sempre. Ora che è tornato anche Ciro Immobile, i suoi cross potranno essere ancor più decisivi.

Castillejo – Milan che vola ma che deve dimostrare di saper vincere anche senza Zlatan Ibrahimovic: in Europa League 1-1 contro il Lille con rete di Samu Castillejo. Consigliamo lo spagnolo contro una Fiorentina che è un cantiere aperto e perché ha trovato fiducia.

Ramirez – Dovrebbe spuntarla lui nel ballottaggio con il giovane Damsgaard. Gaston Ramirez gioca dietro la punta, Quagliarella, e dà qualità alla rosa di Ranieri. Batte anche i calci da fermo, quindi è da schierare.

Attaccanti

Scamacca – Nelle ultime nove partite tra club e Under-21 ha segnato nove reti, le ultime in una doppietta nel derby della lanterna in Coppa Italia condannando i blucerchiati. Si è finalmente consacrato nel calcio che conta e in un momento d’oro come questo gli si deve dare fiducia.

Pavoletti – Guarda chi si rivede! Leonardo Pavoletti, negli ultimi due anni, ne ha passate tante, essendo costretto ad abbandonare per molto tempo il rettangolo verde. Ora è tornato, ci sarà lui al centro dell’attacco contro lo Spezia e vuole subito lasciare il segno.

Boga – Rete spettacolare contro l’Hellas Verona, è tornato Jeremie Boga. Non fatevi spaventare dall’Inter, avversaria del Sassuolo in questo turno: i neroverdi sono, in questo momento, la seconda forza del campionato e Jeremie Boga non ha mai avuto paura delle big. Puntateci.

Dybala – Se c’è un’occasione da sfruttare per Paulo Dybala, beh, è appena arrivata. Cristiano Ronaldo non è convocato per la sfida di Benevento e in attacco ci sarà lui con Morata. L’argentino deve riprendersi e dare un forte segnale a Pirlo, in una settimana che non è stata per niente facile per gli argentini e non solo.

Insigne – Decisivo come non mai anche contro il Rijeka, ha una responsabilità non indifferente dopo l’addio di Diego Armando Maradona. Da capitano di questo Napoli, da napoletano, ogni partita dovrà dare qualcosa in più e già lo sta facendo essendo spesso uno dei migliori in campo, anche in Nazionale. Contro la Roma vuole colpire, dopo essersi disperato per le occasioni fallite giovedì sera.

Top 11

Di seguito vi mostriamo la nostra top 11 per questa giornata di Serie A:

(3-4-3) Cragno; Cuadrado, Zappa, Hickey; Kucka, Sottil, Lazzari, Castillejo; Scamacca, Insigne, Dybala.