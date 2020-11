Klopp commosso: “Maradona come il Papa, lo si poteva aiutare da vivo anzichè chiedere selfie..”

Commozione e nostalgia anche per Jurgen Klopp che, come suo solito, riesce a spiccare per intelligenza e rilasciare una dichiarazione fuori dal coro:

“Ho incontrato una sola volta Diego da calciatore e per me era come vedere il Papa.

Sono dispiaciuto ed affranto per quanto accaduto, va via il calcio; tuttavia mi chiedo se qualcuno si sia mai realmente interessato di lui.

E’ inutile fare progetti ora, sarebbe bastato dimostrargli in vita tutto l’affetto che ora gli viene detto, probabilmente avremmo potuto salvarlo“.

“Sarebbe stato più utile aiutarlo davvero, piuttosto che chiedergli un selfie..”