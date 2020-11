Di Marzio, lo scopritore di Diego: “Se ne va un pezzo della mia vita, avremmo potuto proteggerlo di più”

Chi più di Gianni di Marzio può dire di aver conosciuto Maradona. L’ex tecnico azzurro porta con sè il vanto e il merito di aver regalato all’Italia, nel 1684, il calciatore più importante della storia. Ecco le sue dichiarazioni a Radio Marte:

“Per me Diego è un grandissimo leader, a prescindere da tutto. Per me non è morto, lui è ovunque: a Napoli, nel mio ufficio, negli stadi e suoi campi”.

“Ha scelto Napoli perchè lo aveva nel Dna, era fatto per quella città e quella città era fatta per lui. Avrebbe dovuto essere un pò più protetto, sono stati fatti degli errori ma ci sono state anche un sacco di cose giuste”.

“Lo stadio con il suo nome è il minimo, forse gli faranno una statua a piazza del plebiscito. Sono contento di aver portato io Diego a Napoli, un onore.

Non ho visto la partita del Napoli ieri, non avevo lo stato d’animo. Se ne è andata via una parte di me”.