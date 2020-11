De Luca indignato per la zona rossa: “Tutto il resto è propaganda”

Dopo la decisione del governo di declassare alcune regioni, da rosse ad arancione, De Luca mostra la sua indignazione sul mancato cambio della Campania. Ecco quanto scritto: “Apprendo con emozioni le scelte del governo sulle zone Covid. Noi siamo da sempre per la linea del rigore e della prudenza. Però l’unica zona rossa è quella dell’aglianico. Tutto il resto è propaganda, i controlli sono inesistenti. Hanno tutti libera uscita, tranne i venditori di pantofole. Apprezzo però la coerenza del Governo: solo tre giorni per entrarne, ancora tre giorni per uscirne, senza mai spiegare nulla. Chiediamo, ancora una volta, al Governo di essere trasparente sui seguenti argomenti:

i dati veri sulle terapie intensive realmente esistenti; 2) i dati chiari e non confusi sulla tipologia di tamponi effettuati.” Il governatore conclude: “Con immutata stima e commossa partecipazione”.