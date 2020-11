Maradona, la figlia: “Sono distrutta, ma andrò avanti come mi hai insegnato tu!”

La figlia di Maradona, Dalma, attraverso i suoi canali social ha voluto ricordare il padre.

Di seguito vi riportiamo le sue parole:

“Ho sempre avuto paura della mia morte, ma oggi non più… perché so che quello sarà il momento in cui ti rivedrò e ti riabbraccerò! Mi manchi già pa! Me ne starò qui, senza quella parte del mio cuore che hai portato con te ieri! Come mi hai sempre chiesto, mi prenderò cura del tuo jabru e del tuo pompon preferito perché tu mi hai sempre responsabilizzata da quando ho usato la ragione! Ti amerò e ti difenderò per tutta la vita perché ti ringrazio per la vita condivisa! Sono distrutta, ma ce la farò! Aspettami lì. Ci vedremo, mentre vivo e quando ti vedrà canteremo di nuovo insieme, urlando… beh… Tu in realtà cantavi bene e io gridando! Ti amo papà! Ti amerò e difenderò tutta la mia vita! E se tua nipote vuole chiamarti in videochiamata come facevano, morirò dentro, ma stai tranquillo che le dirò esattamente chi sei, chi sei e chi sarai per sempre! Forse già ti ama. Perché avevi quello… Non ci voleva molto per amarti… metto insieme i miei pezzi e non immagino come sarà la mia vita senza di te… NON POSSO… Ma qui sono con il miglior marito del mondo e una figlia che mi costringerà ad andare avanti! La vita è un po’ assillante ma ci vediamo presto! Ti porto delle margherite per decorare la tua divisa da giocatore e ti prego di guardarmi con quell’amore che si vede nella foto! Ti amo per sempre!”.