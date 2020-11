Dopo una giornata dettata da dispiacere, lacrime, rammarico e tensione, si sono conclusi i funerali privati di Diego Armando Maradona. Non una cerimonia normale quella di Diego, scontri, rivolte e feriti hanno dettato l’ultima giornata di del Pibe de Oro tra la gente del suo popolo. Da pochi minuti la salma è stata depositata, in forma privata, nel cimitero di Bella Vista. Riposa in pace, Diego. Grazie di tutto.