Conferenza Gattuso: “Potevamo fare meglio, persi tanti palloni. Diego orgoglio di Napoli”

Gennaro Gattuso, allenatore azzurro, ha parlato in conferenza stampa dopo Napoli–Rijeka.

“Oggi è stata una partita molto difficile, anche se abbiamo sofferto meno. Potevamo fare meglio, abbiamo perso tanti palloni. Ai tempi di Diego il San Paolo era sempre strapieno, ho avuto occasione di cenare con lui un paio di volte. Il rammarico è non aver mai giocato contro di lui. Per Napoli è stato più di un calciatore, l’orgoglio della città. Speriamo di vincere qualche trofeo, ci vuole tanta bravura. Diego per me è stato un qualcosa di straordinario, faceva delle cose incredibili. Già da ieri eravamo scossi, tanti di loro hanno avuto la possibilità di conoscerlo. Quando scenderemo in campo lo faremo anche per rappresentare lui”: