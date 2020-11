ACCADDE OGGI – Liverpool-Napoli, per la qualificazione

27 novembre 2019 il Napoli era atteso ad Anfield per la quinta giornata del girone. In caso di vittoria gli azzurri si sarebbero portati a casa la qualificazione con una partita d’anticipo. La squadra di Ancelotti non viveva un ottimo momento, nonostante il secondo posto nel girone, e doveva fare a meno anche di Milik e capitan Insigne. Coppia d’attacco formata da Mertens e Lozano, fascia di capitano a Koulibaly. Brutta trasferta per il Napoli che sfidava i campioni in carica in ottima forma.

Inizia la partita con un primo tempo che vede una buona gestione del Napoli, che riesce anche a portarsi in vantaggio al 21′ con un gol di Mertens cercato e trovato da Di Lorenzo. La ripresa invece è caratterizzata da un assedio dei Reds: più volte il Napoli viene salvato da Koulibaly e Meret. Nonostante i provvidenziali salvataggi del senegalese e dell’estremo difensore nulla da fare al 65′: corner per il Liverpool, batte Milner che trova Lovren che la insacca alle spalle di Meret. Nonostante i cambi e le azioni pericolose, da ambedue le parti, la partita non si smuove dal pareggio.

Finisce 1-1, ottimo parita per il Napoli, che nonostante la mancata qualificazione anticipata, dovuto anche alla vittoria del Salisburgo, si porta a un passo dagli ottavi.