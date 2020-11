Alla prima partita dopo la scomparda di Diego Armando Maradona, il Napoli non sbaglia, battendo il Rijeka 2-0 e volando in testa al proprio girone di Europa League a quota 9 punti. Le reti decisive, una per tempo, di Politano e Lozano.

Difficile trovare un vero e proprio peggiore in campo, ma il meno incisivo per la redazione di MondoNapoli è stato Elmas. Il macedone, schierato da esterno sinistro, ha provato qualche spunto personale ma non è riuscito a lasciare il segno sul match.