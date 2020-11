Top&Flop – Napoli-Rijeka, il migliore per la redazione di MondoNapoli è…

Il Napoli batte il Rijeka per 2-0 all’indomani della scomparsa di Diego Armando Maradona e vola al primo posto nel proprio girone di Europa League. Gli azzurri di Gattuso, con una vittoria in Olanda contro l’Az la prossina giornata, potrebbero ipotecare il passaggio alla fase ad eliminazione diretta.

Prestazione a tratti buona quella del Napoli, che concede qualche occasione di troppo agli ospiti ma riesce a portare a casa i tre punti grazie alle reti di Politano e Lozano. Il migliore in campo per la redazione di MondoNapoli è stato Demme. Il centrocampista azzurro ha disputato un ottima gara, ottimo in interdizione ma anche nel dettare i tempi di gioco.

Da sottolineare anche l’ottimo ingresso in campo di Lorenzo Insigne. Suo l’assist per il raddoppio di Lozano, anche se fallisce due occasioni da gol. Menzione anche per Ghoulam che ritorna titolare e gioca l’intero match.