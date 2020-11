Sportitalia ha da pochi minuti pubblicato un aggiornamento importante: il funerale si svolgerà alle 16 presso la capitale dell’Argentina, ovvero Buenos Aires. In Italia saranno dunque le ore 21.

La famiglia ha fatto un’esplicita richiesta in virtù dell’evento: anticipare i tempi e soprattutto evitare di teatralizzare in maniera esagerata un episodio già drammatico per l’intero mondo.