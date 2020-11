Shilton, il portiere che subì il gol con la “mano de dios”: “Sono triste per la morte di Diego. Quel gol al mondiale? Sapeva di aver segnato con la mano, si girò indietro due volte”

Peter Shilton, il portiere inglese che, suo malgrado, è passato alla storia per aver subito il gol che ha segnato la Storia del calcio, il gol con la “mano de dios” di Diego Armando Maradona, ha voluto ricordare El Pibe e quella maledetta, per lui, partita al Daily Mail:

“Sono triste per la sua morte, fu il miglior giocatore che ho affrontato e tutti i miei pensieri sono con la sua famiglia”.

Poi aggiunge sul gol della mano di Dio: “Correva per festeggiare ma si girò indietro due volte perché sapeva cosa aveva fatto e aspettava le parole dell’arbitro. Tutti lo sapevano cosa aveva fatto tranne gli arbitri. Fu un gran gol ma non abbiamo dubbi: senza il primo non ci sarebbe stato il secondo. Quello che non mi è piaciuto è che non si è mai scusato. Sicuramente era un grande ma non aveva spirito sportivo. Non ci siamo mai potuti incontrare ma gli avrei volentieri stretto la mano”.