Dall’Argentina – Termina il funerale a causa degli scontri: le ultime

Situazione complicata all’esterno della Casa Rosada, in Argentina, dove è stata posta la salma di Maradona. Infatti, si sono susseguiti diversi incidenti, tanto che la polizia ha dovuto utilizzare delle palline di gomma per placare la situazione, la quale è divenuta del tutto incontrollabile. Come riportato dall’edizione online del “Marca”, una poliziotta è stata curata dopo aver ricevuto un colpo alla testa.

Difatti, nessuno voleva andarsene senza vedere la bara, senza salutare da vicino il più grande. Le file sono state mantenute perché la famiglia di Maradona ha acconsentito a prolungare le visite fino alle 19:00, ma per il momento non è possibile accedervi: il corpo di Maradona, infatti, è stato rimosso dalla Cappella Sistina per sicurezza e fino a quando la situazione non si sarà calmata non ci saranno più visite.



Alle ore 21 e 10 è terminato il funerale, il quale però, a causa dei numerosi scontri, non si è potuto svolgere come era stato pianificato. Infatti, a causa della repressione della polizia ci sono molti feriti che non possono essere soccorsi, perché, come comunicato dalle ambulanze: “Non possiamo passare! Alcuni ci lanciano le pietre!”. Maradona è stato, quindi, portato al cimitero di Bella Vista, dove verrà sepolto. Intanto, la polizia di Buenos Aires sta ancora cercando di risolvere la situazione il prima possibile. C’è stato anche l’arrivo di tre idranti per disperdere la gente e far calmare la veglia, ormai terminata.