Il Roma – Napoli, bisogna trovare la forza per superare il momento: questa sera c’è il Rijeka

Questa sera, anche se la voglia non c’è, il Napoli dovrà giocare la partita di Europa League contro il Rijeka. Il Roma scrive a riguardo:

“Stasera si gioca anche se la voglia non c’è. Il Napoli ha saputo della morte di Maradona mentre era in ritiro in vista della sfida contro il Rijeka. Ad ora di pranzo Gattuso e Koulibaly hanno tenuta la conferenza stampa, nel tardo pomeriggio è arrivata la triste notizia. Un colpo non da poco per chi indossa la maglia azzurra pur non avendo mai stretto la mano al pibe de oro. Ringhio già c’era rimasto male quando seppe che l’argentino era stato ricoverato subito dopo il giorno del suo compleanno. Sicuramente adesso vive un momentaccio. Ma deve rimanere concentrato sul pezzo perché c’è una partita di Europa League molto importante da vincere.

A prescindere da tutto, Koulibaly e compagni devono ritrovare la forza che li ha contraddistinti fino al match con l’Atalanta al San Paolo“.