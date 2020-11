CorrMezz – Probabili formazioni di Napoli-Rijeka, spuntano ben sei cambi contro i croati

Il Napoli deve vincere stasera e lo sa, lo sa perfettamente tutto l’ambiente azzurro. L’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno ha riportato le probabili novità in vista del match di stasera contro il Rijeka, che non sembrano poche. Anzi, sono previsti ben sei cambi dalla gara di domenica sera contro il Milan.

Il quotidiano reca tali parole in riferimento alle novità di formazione: “Gattuso per l’esame Rijeka s’affida al turn-over, vuole gestire le forze, sono pronti sei cambi. Rispetto all’undici anti-Milan, sono confermati Meret, Di Lorenzo, Koulibaly, Bakayoko e Politano. Zielinski tornerà in campo dal primo minuto, scalpita anche Ghoulam“.

Diverse novità, come dicevamo: spicca la probabile titolarità di Faouzi Ghoulam e il ritorno dal primo minuto di Zielinski e Demme.

Nell’articolo si legge anche di una sorpresa, dedicata a Diego Armando Maradona: “Se fosse vittoria sarebbe dedicata a Diego, mentre fuori la curva B omaggerà il più grande di sempre: per salutarti come avresti voluto“.

Vincere, vincere per Diego.