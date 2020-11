Roma, infermeria piena: Fonseca rischia di essere ‘indifeso’ a Napoli

Napoli e Roma si scontreranno al San Paolo domenica 29 novembre alle 20.45, dopo che entrambe saranno impegnate, domani, rispettivamente con Rijeka e Cluj in Europa League.

Se gli azzurri non godono certo di una rosa al completo, considerate le assenze per problemi fisici e positività al covid di Osimhen, Hysaj, Rrhamani e Ospina, non si può dire diversamente dei giallorossi.

Anche Fonseca è chiamato ad ‘inventarsi‘ un nuovo undici domani in EL, con la speranza (e non la sicurezza) di recuperare qualche tassello in difesa contro il Napoli domenica.

Ancora positivi i centrali Kumbulla e Fazio, il tecnico portoghese farà a meno domani anche del nuovamente infortunato Chris Smalling, reduce da un nuovo guaio al ginocchio sinistro che gli ha impedito di allenarsi ieri e lo mette in serio dubbio per la gara di campionato contro Mertens & co.