Rijeka, Lončar : “A Napoli nessun viaggio della speranza, siamo consapevoli di una cosa”

Il Napoli sfiderà i croati domani sera, alle ore 21.00, sul prato di un San Paolo purtroppo ancora vuoto e desolato. Gli azzurri ospiteranno il Rijeka del centrocampista Stjepan Lončar che, ai media locali, ha appena parlato della trasferta partenopea:

“Viaggio della speranza? Non direi, all’andata abbiamo visto che alla fine, se ci impegniamo, riusciamo a mettere in campo quello che ci chiede il nostro allenatore. Loro sono forti, ma noi siamo consapevoli dei nostri mezzi e della nostra caparbietà, che supera la tecnica ma non ci priva di andare lì per cercare un risultato positivo”.