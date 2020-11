Rai: “Maksimovic ed Hysaj, difficile accordo con il club: ecco dove potrebbero andare”

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di calciomercato per Rai, parla a Radio Kiss Kiss Napoli di due possibili cessioni:

“Hysaj e Maksimovic sono attenzionati da alcuni club, ma occorre fare qualche chiarimento.

L’albanese non è voluto dal Milan, come si diceva, ma ha un certo appeal all’estero.

Il centrale serbo, invece, è stato in contatto con l’Inter anche se, al momento, non sembra esserci nulla di particolarmente concreto”

“Ci sono discordanze tra richiesta ed offerta per gli ingaggi di Maksimovic e Hysaj rispetto alla dirigenza azzurra. Il Napoli ha fissato una deadline a dicembre, oltre questa data potrebbe valutarsi la cessione”.