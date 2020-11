Morte Maradona, il ricordo dell’ex capitano Beppe Bruscolotti

Intervistato ai microfoni di Canale 21, l’ex capitano del Napoli e compagno di squadra di Diego Armando Maradona, Beppe Bruscolotti, ha espresso tutto il suo dispiacere per la morte del Diez. Ecco le sue parole:

“La cosa più bella per me era il rapporto di amicizia che avevo con Diego. La notizia della morte mi ha tolto molto. Ogni volta che è venuto in italia l’ho ringraziato per il gesto di avermi dato la fascia, la sua essenza era dimostrata da questo suo modo di essere e di fare. Questo momento per me è difficile”.