Lo stadio San Paolo verrà ribattezzato: i dettagli

Tutto è partito da una petizione di De Magistris e tutti i tifosi sono stato d’accordo dal primo momento.

Lo stadio San Paolo verrà ribattezzato in onore di Diego Armando Maradona e prenderà proprio il suo nome. A confermarlo è la presidente della Commissione Toponomastica Laura Bismuto attraverso un post su facebook:

“STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA.

In qualità di presidente della Commissione Toponomastica, ho il piacere e l’onore di annunciare alla città che, di concerto con il Sindaco e con l’assessora alla Toponomastica Alessandra Clemente, sentito anche il Prefetto per la deroga alla regola dei 10 anni dalla morte, abbiamo deciso di intitolare lo Stadio della città di Napoli a Diego Armando Maradona!

Convocherò già per lunedì una commissione per formalizzare la proposta.

Lo abbiamo detto e lo faremo… subito!

Per ora, luci accese in casa tua… per illuminare il ricordo di te e dei momenti meravigliosi che hai donato alla nostra Napoli!

Ciao Diego…

Napoli non ti dimenticherà più”.