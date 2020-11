Gazzetta: “Napoli-Rijeka, importanti novità di formazione per Gattuso”

Il Napoli avrà bisogno dei tre punti per ipotecare il passaggio ai sedicesimi di finale e Gattuso ricorrerà al turnover. Dovrebbero giocare dal primo minuto Zielinski, Elmas, Petagna, Maksimovic e Demme, mentre ci sarà Bakayoko che non potrà giocare contro la Roma, perché squalificato.

Saranno dunque cinque i cambi rispetto al match perso contro il Milan. Quasi metà formazione, una mini rivoluzione per provare a scuotere l’ambiente, ma anche per far rifiatare alcuni giocatori in vista dell’importantissimo match contro la Roma in programma tre giorni dopo.

Fonte: Gazzetta dello Sport