Formazioni ufficiali Liverpool-Atalanta: le scelte di Klopp e Gasperini

Oltre ad Inter-Real Madrid, alle 21 in Champions League scenderà in campo anche l’Atalanta di Gasperini, in trasferta contro il Liverpool di Klopp. I nerazzurri cercheranno di riscattare la brutta sconfitta subita dai Reds in casa nella scorsa partita di UCL. Ecco le formazioni ufficiali:

Liverpool (4-3-3): Alisson; N.Willams, R.Williams, Matip, Tsimikas; Jones, Wijnaldum, Milner; Origi, Mané, Salah.

Atalanta (3-5-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, Freuler, de Roon, Gosens; Pessina; Ilicic, Gomez.