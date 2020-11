L’Inter di Antonio Conte perde in casa contro il Real Madrid. Dopo la rete iniziale di Hazard su rigore, i blancos sono stati avvantaggiati dall’espulsione di Vidal, che ha lasciato i nerazzurri in 10 per un’ora intera. E nella ripresa è arrivato anche il raddoppio di Rodrygo. Finisce 0-2, Inter ultima nel girone.