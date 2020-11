Caos stipendi in casa Napoli, Calcio e Finanza spiega: “Malumore diffuso, ecco quando verrà risolto tutto”

Malumore in casa azzurro sicuramente scaturito dal brutto risultato conseguito tra le mura domestiche contro il Milan di Ibra & co.

Tuttavia, come sostenuto dal noto ed esperto quotidiano online di Calcio e Finanza, non sarebbero solo i risultati ‘di campo’ a preoccupare gli azzurri.

Avendo già anticipato stamane una parte della notizia (clicca qui per saperne di più), ecco che arriva una conferma più dettagliata: la società azzurra liquiderà ai propri calciatori e staff gli stipendi del mese di settembre entro il primo dicembre.

A ciò si aggiunge una dilazione nei prossimi dieci mesi delle somme dovute nei mesi di luglio e agosto, mentre i mancati pagamenti degli stipendi di ottobre, novembre e dicembre verranno riconosciuti entro e non oltre il sedici febbraio, secondo quanto previsto dalla normativa federale.