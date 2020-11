Anche l’ex allenatore del Napoli Carlo Ancelotti ha ricordato tramite Twitter Diego Armando Maradona.

Il post:

You were always a genius. Today is a very sad day and a great loss.

But you my friend are eternal.

Ciao Diego.

Rest In Peace pic.twitter.com/jeNxXzM6s9— Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) November 25, 2020